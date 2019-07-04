Российская команда победила в регате Nord Stream Race-2019

Финальный этап регаты Nord Stream Race прошел в экстремальных погодных условиях. Тем не менее это не помешало российскому "Левиафану" добиться победы. Второе место заняли представители Королевского яхт-клуба Дании. В тройке лучших также оказались шведские яхтсмены.

Лодки отправились из Хельсинки в Санкт-Петербург 3 июля в 17:00 по местному времени. Уже ближе к 22:00 ветер усилился до 25 узлов, что заметно осложнило жизнь участникам регаты.

Все 14 часов финального этапа прошли в упорной борьбе. Россияне со старта захватили лидерство. До финиша "Левиафан" сражался с датчанами и шведами и сумел выйти победителем.