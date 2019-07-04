"Краснодар" обыграл "Спартак" и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром". "Быки" обыграли красно-белых со счетом 2:1. Автором победного мяча стал бразилец Ари.

Команда Мурада Мусаева вышла вперед на 38-й минуте первого тайма. За "быков" отличился Руслан Камболов. После перерыва спартаковец Зелимхан Бакаев сравнял счет в матче. Однако последнее слово осталось за игроками "Краснодара". Бразилец Ари вновь обидел свой бывший клуб, принеся "быкам" победу в матче.

"Краснодар" набрал девять очков и занял первое место на турнире. Вторым стал "Ростов" с шестью баллами. Спартаковцы остались третьими с 3 очками. ЦСКА замкнул турнирную таблицу, проиграв во всех трех встречах.