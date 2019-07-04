Путин: Россия надеется на Италию в восстановлении отношений с Европой

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что страна рассчитывает на помощь Италии в возвращении нормальных отношений между Российской Федерацией и Европой. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

По словам Владимира Путина, Россия надеется на то, что Италия будет свою позицию высказывать последовательно, ясно, а также станет бороться за то, что уже не раз звучало публично — "за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом".

Президент также отметил, что есть шансы и перспективы на улучшение отношений России и Евросоюза, сообщает телеканал "Россия 24". По его словам, "не от России все зависит" и в Москве готовы "проходить свою часть пути". Владимир Путин считает, что шансы и перспективы есть всегда.

Также глава государства отметил, что Россия и Италия — естественные партнеры, поскольку географически близки и имеют единый цивилизационный код. "Поэтому нет непреодолимых препятствий, но многое будет зависеть от наших европейских партнеров", — резюмировал президент.