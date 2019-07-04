Россияне Смыков и Савельева завоевали серебро чемпионата мира по стендовой стрельбе

На чемпионате мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Италии, россияне Максим Смыков и Юлия Савельева стали обладателями серебряных медалей в упражнении трап в соревнованиях смешанных команд.

Российские стрелки уступили в финальном матче австралийцам Летише Скэнлан и Джеймсу Уиллетту​​​. Бронза также досталась австралийским спортсменам Пенни Смит и Томасу Дереку Грайсу.

Ранее на турнире Юлия Савельева завоевала серебро вместе с Татьяной Барсук и Юлией Туголуковой в командном турнире.