В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.

Женщина 1983 года рождения была задержана в городе Казани. Вместе с семьей она скрывалась на одной из съемных квартир, сообщает ГТРК Башкортостан.

Ранее у родственников женщины, а также у матери и брата ее мужа прошли обыски. У всех близких Хайруллиной были взяты анализы ДНК.

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан против обвиняемой было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Заочно женщине была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенных денежных средств.