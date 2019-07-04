"Зенит" объявил о покупке защитника "Гамбурга" Сантоса

Санкт-петербургский "Зенит" и немецкий "Гамбург" договорились о переходе в стан сине-бело-голубых бразильского защитника Дугласа Сантоса. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на пять лет. Детали сделки не разглашаются.

О подписании соглашения с Сантосом сообщила пресс-служба питерского клуба. "Футбольный клуб "Зенит" приветствует Дугласа Сантоса в Петербурге и желает ему удачи в составе новой команды", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте сине-бело-голубых.

Скоростной распасовщик, олимпийский чемпион и игрок команды года в Бразилии — 10 фактов о Дугласе Сантосе 👍https://t.co/He7f5WoLn7#BemVindoDouglas pic.twitter.com/gevgGCcss7 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.

Дуглас Сантос провел за "Гамбург" 88 матчей, забив в них три мяча. Ранее бразилец выступал за итальянский "Удинезе" и бразильский "Наутико Ресифи". В составе сборной Бразилии новичок "Зенита" стал чемпионом Олимпиады-2016, которая прошла в Рио-де-Жанейро.