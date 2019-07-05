В Кентукки вторые сутки горит склад бурбона Jim Beam
Сутки продолжается пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки. Горящий виски растекается по реке.
Представитель ведомства штата по окружающей среде Джон Мура заявил, что большое количество рыбы в местной реке погибнет из-за пониженного уровня кислорода в воде.
Пожар начался сразу на двух складах в ночь на 4 июля. В помещениях хранились бочки с бурбоном, и уничтожил больше 7 миллионов литров. Это свыше 45 тысяч бочек напитка, передает РИА Новости.
Руководитель управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер сообщил прессе, что после попыток потушить огонь пожарные решили приостановить работу на пару дней "из экологических соображений". По словам Чандлера, если позволить продолжать гореть этанолу, то экологическое воздействие будет меньше.
По предварительной версии, пожар начался из-за удара молнии.
Аналогичная ситуация уже происходила в США в 2015 году. Тогда было уничтожено три миллиона литров виски. И тоже всему виной была молния.
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