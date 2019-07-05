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Обмен санкциями 1 час назад

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5 июля 201902:30

Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций

wikimedia.org

Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.

Как пишет газета "Известия", автор документа – депутат парламента Петер Марчек. По его словам, резолюция находится в последней стадии подготовки; ее представят в течение двух месяцев.

Марчек говорит, что речь об отказе сотрудничества с Западом не идет, но отмечает, что недопустимо находиться в состоянии конфронтации с государством, с которым имеются плотные исторические, культурные, экономические и человеческие связи.

Председатель парламента Андрей Данко также выразил надежду, что снятие санкций произойдет в ближайшее время.

"Я верю, что они будут вскоре отменены, так же как недавно были сняты ограничения в Парламентской ассамблее Совета Европы", — цитируют Данко "Известия".

Ранее, накануне визита президента России в Италию, премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что считает односторонние решения по теме антироссийских санкций контрпродуктивными и работает над всеобщим диалогом по полной отмене режима ограничений.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин поблагодарил Италию за ее усилия по нормализации отношений между Россией и Евросоюзом. Он выразил надежду на то, что новое руководство ЕС, сформированное по итогам недавних европейских выборов, осознает вред санкций для самой Европы, сообщает ТАСС.

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