Военные и оппозиция Судана договорились создать совместный высший орган власти

Переходный военный совет Судана и крупнейшее оппозиционное объединение достигли соглашения о создании суверенного совета и формировании гражданского правительства.

Переговоры по выходу из политического кризиса ​​​шли два дня, сообщает РИА Новости.

Военный переворот произошел в Судане в апреле на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

Власть взял переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты не утихают. Протестующие требуют сформировать гражданский управляющий орган и передать всю власть ему.

В июне обстановка в Хартуме резко накалилась: военные разогнали часть палаточного лагеря рядом со штаб-квартирой главного командования.

В воскресенье в стране прошел "Марш миллионов", в котором приняли участие десятки тысяч человек по всей стране по призыву оппозиции.