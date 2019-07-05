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5 июля 201903:55

В возрасте 100 лет скончалась советская и российская правозащитница Мальва Ланда

семейный архив

В возрасте 100 лет в Хайфе скончалась советская и российская правозащитница, одна из старейших членов Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда.

Известно, что последние годы она провела в доме престарелых и была прикована к постели, но медики и близкие люди заботились о ней.

Соратники по правозащитной деятельности характеризуют Мальву Ноевну как человека смелого, открытого, отзывчивого и очень скромного.

Мальва Ланда родилась в Одессе 4 августа 1918 года. В 1932 году ее отец, профессор зооветеринарного института, был арестован, а в 1938 — расстрелян. В 1976 году геолог по профессии она решила заняться правозащитной деятельностью и стала одной из 11 правозащитников, подписавших учредительный документ Московской Хельсинкской группы.

Женщину дважды судили. Один раз по странному обвинению в поджоге собственного дома, другой раз – за распространение заведомо ложной информации, порочащей советский строй. Она дважды была в ссылке – в Казахстане и в Сибири. Коллеги вспоминают, что при всех трудностях и драматизме жизни Мальва Ноевна никогда не думала об эмиграции.

В 2003 году в Литве Мальву Ланда наградили. Она стала Офицером ордена Креста Витязя.

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В возрасте 100 лет скончалась советская и российская правозащитница Мальва Ланда

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