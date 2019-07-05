В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы. Об этом заявил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В четверг в Благовещенске прошло совещание по социально-экономическому развитию Амурской области​​​, сообщает РИА Новости.

Заявку на режим свободного порта власти Приамурья подали еще в марте. В Благовещенске ведется создание кластера "Амур", в составе которого войдут строящийся мост в Китай, трансграничная канатная дорога и туристические объекты "Золотой мили"- намывной территории на берегу Амура. В заявку от Благовещенска вошли три проекта на сумму более 3 миллиардов рублей.

Резидентам свободного порта будут обнулять налоги на прибыль, имущество, землю, страховые отчисления, упрощать административные процедуры.

Свободный порт — это та же территория опережающего развития, только в пределах города и с большим количеством видов предпринимательской деятельности.