В Иркутской области введен новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам, потерявшим скот и урожай в период паводка, помогут из бюджета Иркутской области.

Как поясняет правительство региона, подписанный губернатором указ определяет размеры компенсаций из-за гибели посевов, а также животных и птицы. Так, например, 50 тысяч рублей люди получат за потерю коровы, а за утрату свиней, овец, коз – 5 тысяч рублей, но не более 25 тысяч; компенсация за одну сотку составит четыре с половиной тысячи рублей.

Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались сто поселков (до сих пор затоплен город Тулун). По последним данным, погиб 21 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

Предварительный ущерб от разгула стихии составил 29 миллиардов рублей. Первые выплаты местные власти планируют начать уже в пятницу.