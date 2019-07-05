Российский истребитель перехватил американского разведчика, приближающегося к Крыму

Российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где одновременно проходят военно-морские учения НАТО. Над Крымом российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик, который приближался к границам нашей страны.

В северо-западной части Черного моря с первого июля проходят международные учения "Си бриз"​​​; завершатся они 12 июля. В них задействованы авиация и корабли стран НАТО.

Одновременно к маневрам приступили и российские моряки. Задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж".

На завершающем этапе учений корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Тем временем, как добавили в Минобороны РФ, над Черным морем был перехвачен американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. Для этого в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Как только истребитель приблизился к американцу, тот сразу же изменил направление полета, сообщает "Интерфакс".

В военном ведомстве отметили, что сопровождение американского истребителя над нейтральными водами Черного моря проходило в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

А в Крыму расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожили корабельную группировку условного противника.