Космодром Восточный: ракета "Союз" выведет на орбиту более 30 спутников

Сегодня с космодрома Восточный запустят ракету-носитель "Союз". Старт намечен на 8:40 по московскому времени. Он станет первым в этом году пуском с Восточного.

Ракета выведет на орбиты российский метеорологический спутник "Метеор-М" и 32 малых аппарата, среди которых три наших научно-образовательных спутника.

Остальные принадлежат заказчикам из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.

Примерно через час после запуска ракеты "Метеор-М" будет выведен на орбиту высотой более 800 километров, сообщает телеканал "Россия 24".

"Метеор-М" №2-2 — спутник гидрометеорологического обеспечения. Его главная задача — контроль озонового слоя и радиационной обстановки, мониторинг морской поверхности и ледников. Для России это очень важный проект. Данные позволят точнее отслеживать ситуацию, например, над Сибирью, и предсказывать паводки и засухи.

Один спутник "Метеор-М" запустили в 2014 году. Еще один был потерян в результате аварии "Союза" два года назад.