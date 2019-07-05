В Вашингтоне сожгли флаг США перед выступлением Трампа

Американский флаг сожгли на пороге Белого дома в День независимости. Активисты устроили акцию против политики Дональда Трампа буквально за час до его выступления перед нацией.

Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, что привело к столкновениям со сторонниками президента. В дело вмешалась полиция: она задержала трех человек за уничтожение государственного символа, передает телеканал "Россия 24".

Президент США, выступая у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне, пообещал американцам скорую высадку на Марсе. Пламенную речь Дональд Трамп произнес во время празднования Дня независимости. Он отметил, что астронавты Соединенных Штатов вновь посетят Луну и установят американский флаг на Марсе.

В этот раз парад в Вашингтоне в честь национального праздника отметился не только парадом, но и участием военной авиации. Над столицей пролетели Борт №1, а также бомбардировщики B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor, F-35 Lightning и вертолеты Apache.