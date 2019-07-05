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5 июля 201907:30

В Мексике бастующие полицейские перекрыли федеральные трассы

В Мексике бастующие полицейские перекрыли федеральные трассы

В Мексике усиливаются акции протеста полицейских. Митингующие перекрыли столичные дороги и ряд федеральных трасс. Поводом послужило намерение властей распустить органы правопорядка и перевести их в состав Национальной гвардии.

Предполагается, что после объединения часть правоохранителей уволят, остальным же урежут заработную плату. По этому поводу уже высказался президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он опроверг эти утверждения и обвинил в организации митингов своего предшественника Фелипе Кальдерона. Сам Кальдерон обвинения отверг и призвал власти к диалогу с митингующими, сообщает телеканал "Россия 24".

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