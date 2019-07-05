Самолет британской авиакомпании совершил вынужденную посадку в США

Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Нью-Йорка в Лондон, совершил вынужденную посадку в Бостоне. Экипаж справился с огнем самостоятельно.

По одним данным, загорелось кресло в пассажирском салоне. По другим — загорелся аккумулятор для мобильного телефона. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров лайнера не пострадал, сообщает "Интерфакс".