В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Местные власти сообщают о трещинах в зданиях, повреждении водопровода, обрыве линий электропередачи и обвалах на дорогах.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на произошедшее в Калифорнии. Он заявил, что ситуация находится под его контролем.

Это землетрясение стало самым мощным в регионе с 1999 года. Тогда были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7.