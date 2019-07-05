Кому антироссийские санкции вредят больше и как наладить товарооборот. Об итогах визита Путина в Италию
Владимир Путин надеется, что новое руководство Евросоюза осознает вред от санкций и будет выстраивать хорошие отношения с Россией. Об этом президент заявил в ходе официального визита в Италию. Глава государства встретился с папой Римский Франциском, а также провел переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.
Оба политика говорят о том, что так сильно вредит двусторонним отношениям. Антироссийские санкции. Кому больнее — еще вопрос. Не самая богатая Италия из всех стран ЕС и потеряла больше всех 3 миллиардов долларов. Товарооборот между Москвой и Римом не сократился, а буквально рухнул.
"У нас с Евросоюзом в 2013 году торговый оборот был 450 миллиардов долларов. Сейчас 279. Но вот где эти миллиарды недостающие в 150 миллиардов, где они. Я вам скажу. Это недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе Италии. Не созданы новые, либо утрачены бывшие рабочие места, люди не получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы. Вот что это значит. Это ущерб для всех нас", — сказал Путин.
"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому, что продление санкций — это не та цель, которую я желаю Италии и российским друзьям. Теперь перед нами еще полугодие. Увы, мы только что продлили санкции на 6 месяцев", — сказал премьер Конте.
Италия член ЕС, НАТО, где вынужденно все за одного, вот и санкции приходится поддерживать. При этом Рим открыто критикует политику ограничений, выступая за полноформатную работу с Россией.
И по-человечески тепло Рим встречал Путина. Это был обычный официальный визит, который особых торжеств не предполагает, но российского президента повсюду приветствовали и почетный караул и кавалерия с оркестром.
Такие визиты — еще и возможность для бизнеса. Итальянцы крепко держатся за наш рынок. Вроде бы санкции, но ни одна из 500 компаний не ушла с российского рынка. Наоборот решили еще вложиться — 300 миллионов евро инвестиций.
Судя по итоговым заявлениям политиков, они обсудили все острые темы мировой повестки. Журналисты спрашивают Путина о ситуации на Украине. Про первый шаг к урегулированию, который могла бы сделать Москва.
"Нельзя все время требовать от России исполнения, скажем тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полной отмены, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям. Ну почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров, когда вы это сделаете. Мы же не можем это сделать за них. Ну, давайте я издам этот указ. Что это будет тогда? Ну что это будет", — подчеркнул российский лидер.
Еще один кризис, который с Путиным обсуждали в Италии — венесуэльский. Там легитимного президента, при поддержке американцев, который месяц пытается сместить оппозиционер.
"Лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к господу, объявил себя президентом. Ну, хорошо. Но господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение. Никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", — заявил Путин.
Как прошли российско-итальянские переговоры — без слов говорят эти кадры. Джузеппе Конте провожает Владимира Путина до машины и очень тепло с ним прощается. Хотя они скоро встретятся — на загородной вилле на обеде, где друг друга будут называть исключительно на "ты". И здесь Путин раскрыл детали встречи — с Папой Римским.
"Одна из его книг, которая всегда у него на столе это, это классика российской литературы — это и Достоевский, и Толстой. Вообще он сказал даже больше, что он говорит своим священникам, что без книг, без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником. Это говорит о наших глубоких духовных корнях общих", — отметил Путин.
На аудиенции у папы Франциска Владимир Путин был больше часа. Главе Ватикана российский лидер представил и делегацию, в которой была министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ее ведомство договорилось с Ватиканом сотрудничать.
"Конечно, мы бы хотели продолжать те направления, которые уже сейчас являются нашими направлениями сотрудничества: онкология, онко-иммунология, развитие клеточных технологий, воздействие на онкологические процессы", — отметила Скворцова.
Сотрудничество тесное между двумя самыми-самыми странами планеты. Самая большая и самая маленькая, Россия и Ватикан. Владимир Путин здесь частый гость — в шестой раз его принимает Папа Римский. И без традиционного обмена подарками никогда не обходится.
Очевидно, что визит в Италию не мог обойтись без встречи с давним другом — бывшим премьером Сильвио Берлускони.
Они встретились уже в аэропорту. Берлускони приехал проводить Путина. Несмотря на тяжелый день и поздний час, они еще долго проговорили друг с другом.
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