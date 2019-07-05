Посол Украины в Норвегии заявил, что его страна может стать "арктическим игроком"

Во время визита на архипелаг Шпицберген посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что Украина может стать "арктическим игроком", передает РИА Новости со ссылкой на газету High North News.

"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком" — цитирует издание слова дипломата.

Яцюк заявил, что одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией по арктическим вопросам.

Он отметил, что между Норвегией и Украиной в последние годы наблюдается укрепление двусторонних связей как в политике, так и в сфере экономики и гуманитарной помощи.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ноябре 2017 года в ходе визита в Канаду заявил, что Киев мог бы стать Оттаве надежным партнером в вопросах освоения Арктики.

"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", – заявил тогда глава украинского кабмина.