С космодрома "Восточный" успешно стартовала ракета "Союз"

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".

Спустя 10 минут от ракеты-носителя отделится разгонный блок "Фрегат" со спутниками. Именно он должен будет развести аппараты по трем разным орбитам.

В течение часа ракета-носитель должна вывести на околоземную орбиту гидро-метеорологический спутник "Метеор-М", специалисты называют его космическим Нострадамусом.

После этого в течение еще двух часов "Фрегат" будет выводить малые спутники на две орбиты.