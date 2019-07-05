"Пари Сен-Жермен" подписал Эрреру из "МанЮнайтед"

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании контракта с испанским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой. Стороны заключили контракт сроком на пять – он рассчитан до 30 июня 2024 года.

29-летний Эррера перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента, поскольку его прежний контракт с "красными дьяволами" был рассчитан до 30 июня 2019 года. Как сообщает официальный Twitter-аккаунт парижан, испанец будет выступать в своем новом клубе под 21 номером.

За "Манчестер Юнайтед" Эррера выступал с лета 2014 года, куда он перешел из "Атлетика" из Бильбао. В составе манкунианцев он провел 189 матчей, став автором 20 забитых мячей и 27 голевых передач.

Эррера готов был и дальше выступать в "МЮ" – он хотел повышения зарплаты с 80 тысяч фунтов в неделю до 350, и стать вторым самым высокооплачиваемым футболистом клуба, но боссы не согласились на его условия и тот решил уйти.