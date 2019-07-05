Московские строители нашли артиллерийский снаряд

Рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны во время рытья котлована на столичном проспекте Маршала Жукова. Сейчас стройплощадка оцеплена, сообщает агентство ТАСС.

На место уже вызваны военные саперы. Они должны будут вывезти и уничтожить опасную находку.