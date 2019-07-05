Пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" выделено дополнительно 2,5 миллиона рублей

Приморье получило от правительства дополнительные средства на выплаты пострадавшим в 2016 году от тайфуна "Лайонрок". Из резервного фонда РФ на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации края. Средства будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи.

Как напоминает "Вести: Приморье", наводнение обрушилось на Приморье в августе-сентябре 2016 года. Более 17 тысяч жителей края получили различные соцвыплаты, после ЧП. В общей сложности на материальную и финансовую помощь пострадавшим от паводка из краевого и федерального бюджетов было направлено более 760 миллионов рублей.