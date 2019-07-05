Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море

Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот. Ровно в полдень по местному времени все подводные крейсеры приспустили Андреевские флаги и дали протяжный звуковой сигнал, передает телеканал "Россия 24".

В Вилючинске, где находится главная база подводных сил флота, прошла траурная церемония. На ней присутствовало командование, личный состав, представители администрации города, местной епархии, ветераны, студенты и школьники. В память о погибших зажгли 14 свечей. На воду возложили цветы и траурный венок. На Камчатке в разное время проходили службу трое моряков. Это капитан второго ранга Александр Авдонин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев и капитан — лейтенант Михаил Дубков.