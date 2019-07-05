Захват танкера в Гибралтаре. Иран вызвал британского посла

Иран потребовал отпустить танкер, задержанный в Гибралтарском проливе. Накануне британский спецназ по просьбе США захватил груженое нефтью судно. В Вашингтоне уверены, что танкер перевозил сырую нефть в Сирию в обход санкций Евросоюза.

В Великобритании опубликованы материалы по захвату иранского нефтяного танкера Grace 1 вблизи Гибралтара. В штурме принимали участие британские спецназовцы, которые высадились на судно с вертолета, после чего на его борт поднялись представители гибралтарской полиции и портовых служб. По словам главы Гибралтара, существует подозрение, что танкер перевозил нефть в Сирию, тем самым нарушая санкции, которые ввели против Дамаска США и Евросоюз.

"Ранним утром правоохранительные органы порта Гибралтара при поддержке отряда Королевской морской пехоты Великобритании задержали танкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Танкер Grace 1 действовал в нарушение санкций Европейского союза против Сирии. У нас есть основания полагать, что данный танкер осуществлял доставку сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод в Сирии", — заявил Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

В ходе операции были допрошены 28 членов экипажа. Среди них есть граждане Индии, Пакистана и Украины. Судно шло под панамским флагом и управляется зарегистрированной в Сингапуре компанией. Гибралтар — это так называемая заморская территория Великобритании, которая на протяжении нескольких веков удерживает за собой эту скалу на южном побережье Испании. Испанские власти считают, что воды вокруг Гибралтара принадлежат им, так что активность британцев в этом районе их традиционно раздражает. Но танкер был задержан по просьбе США и поэтому реакция Мадрида была довольно мягкой.

"Естественно, мы знали об этой операции. Гражданская гвардия патрулировала эту зону. Мы изучаем обстоятельства, при которых это произошло. Это был запрос Соединенных Штатов к Соединенному Королевству. Сейчас мы изучаем, как это влияет на наш суверенитет, учитывая, что это произошло в водах, которые, как мы понимаем, находятся под суверенитетом Испании", — говорит исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Власти Ирана уже заявили о незаконном захвате танкера. Они считают, что США пытаются полностью лишить их возможности продавать нефть. В Иранский МИД для дачи разъяснений был срочно вызван посол Великобритании в Тегеране. Чем закончится история с арестом этого танкера, пока непонятно, но очевидно, что эта история произошла в тот момент, когда отношения между Ираном и США предельно напряжены.