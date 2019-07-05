Захват танкера в Гибралтаре. Иран вызвал британского посла
Иран потребовал отпустить танкер, задержанный в Гибралтарском проливе. Накануне британский спецназ по просьбе США захватил груженое нефтью судно. В Вашингтоне уверены, что танкер перевозил сырую нефть в Сирию в обход санкций Евросоюза.
В Великобритании опубликованы материалы по захвату иранского нефтяного танкера Grace 1 вблизи Гибралтара. В штурме принимали участие британские спецназовцы, которые высадились на судно с вертолета, после чего на его борт поднялись представители гибралтарской полиции и портовых служб. По словам главы Гибралтара, существует подозрение, что танкер перевозил нефть в Сирию, тем самым нарушая санкции, которые ввели против Дамаска США и Евросоюз.
"Ранним утром правоохранительные органы порта Гибралтара при поддержке отряда Королевской морской пехоты Великобритании задержали танкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Танкер Grace 1 действовал в нарушение санкций Европейского союза против Сирии. У нас есть основания полагать, что данный танкер осуществлял доставку сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод в Сирии", — заявил Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
В ходе операции были допрошены 28 членов экипажа. Среди них есть граждане Индии, Пакистана и Украины. Судно шло под панамским флагом и управляется зарегистрированной в Сингапуре компанией. Гибралтар — это так называемая заморская территория Великобритании, которая на протяжении нескольких веков удерживает за собой эту скалу на южном побережье Испании. Испанские власти считают, что воды вокруг Гибралтара принадлежат им, так что активность британцев в этом районе их традиционно раздражает. Но танкер был задержан по просьбе США и поэтому реакция Мадрида была довольно мягкой.
"Естественно, мы знали об этой операции. Гражданская гвардия патрулировала эту зону. Мы изучаем обстоятельства, при которых это произошло. Это был запрос Соединенных Штатов к Соединенному Королевству. Сейчас мы изучаем, как это влияет на наш суверенитет, учитывая, что это произошло в водах, которые, как мы понимаем, находятся под суверенитетом Испании", — говорит исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
Власти Ирана уже заявили о незаконном захвате танкера. Они считают, что США пытаются полностью лишить их возможности продавать нефть. В Иранский МИД для дачи разъяснений был срочно вызван посол Великобритании в Тегеране. Чем закончится история с арестом этого танкера, пока непонятно, но очевидно, что эта история произошла в тот момент, когда отношения между Ираном и США предельно напряжены.
Сейчас
Новейший метеоспутник вышел на орбиту
Картина дня
-
Шойгу назвал причину ЧП на подлодке
- Космический Нострадамус отправился на орбиту
- Кокорин и Мамаев уехали отбывать срок в колонию
- Против главы "Автодора" возбуждено уголовное дело
- В Вашингтоне сожгли флаг США перед выступлением Трампа
Самое читаемое
-
"Переживала, а потом плюнула": Лолита рассталась с пятым мужем
- Спецслужбы Украины задержали "ценного свидетеля" по делу о сбитом "Боинге"
- Мужчина на спор съел живую ящерицу и умер через 10 дней
- Многодетная семья из Германии нашла убежище в России
- Видеокамера зафиксировала, как в Москве дерево убило ребенка на глазах у матери
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Европарламент может не одобрить министра обороны Германии в качестве главы Еврокомиссии
- Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
- Топ-10 популярных туристических городов в июле и августе этого год
- США вводят пошлины на импорт стали из Вьетнама в размере более 400%
- 6 скандалов вокруг новых кандидатов в руководство Евросоюза
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Простые вопросы: нужно ли обкатывать новый автомобиль в 2019 году?
- За год машины в России подорожали в среднем на 10%
- Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 будет удивлять россиян оснащением
- Новый BMW X6: уже известны цены и дата начала продаж в России
- Авторынок в России вновь упал и никак не может подняться
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Гостить у бабушки и дедушки опасно для ребенка — и вот почему
- Кофе поможет сбросить вес
- Низкий уровень холестерина может спровоцировать инсульт
- Есть вопрос: чем опасно купание в общественном бассейне
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00
-
Причина трагедии установлена
- В российских школах могут запретить мобильники
- В Раде учат ругаться по-украински
Вести-Москва
-
Дерево рухнуло на песочницу: малыш погиб
- Опоздавшие пассажиры избили сотрудника авиакомпании до потери памяти
- В столице стартовал Moscow Urban Forum
- Самозванки под видом врачей обокрали пенсионеров на 4,6 миллиона рублей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью
- Не страшен открытый космос: споры плесени выдерживают невероятные дозы радиации
- Учёные рассказали о преимуществах натоптышей
- 3D-принтер создаёт изделия любой формы из искусственной древесины
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке