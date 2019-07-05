Дубль Ибрагимовича принес "Гэлакси" победу над "Торонто"

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович помог своей команде добиться очередной победы в Высшей футбольной лиге США (MLS). В матче 18 тура чемпионата футболисты "галактики" обыграли "Торонто" – 2:0.

Оба забитых мяча в активе как раз Ибрагимовича, который отличился голами в самой концовке встречи – на 76 и 89 минутах. У шведа теперь 13 голов в нынешнем сезоне. В споре бомбардиров он занимает вторую строчку, уступая только Карлосу Веле из "Лос-Анджелеса". У него 17 голов.

По итогам 18 туров чемпионата MLS "Гэлакси" с 34 очками располагается на третьей строчке. Выше находятся только "Лос-Анджелес" (35) и "Филадельфия" (40).