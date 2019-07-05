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5 июля 201911:09 Александр Христенко

Мечты сбываются: Трамп устроил Америке День независимости в новом стиле

Мечты сбываются: Трамп устроил Америке День независимости в новом стиле

В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад с участием авиации. Так Дональд Трамп решил отметить День независимости. Впрочем, его инициатива понравилась далеко не всем. Одни заявили, что речь идет о самопиаре, другие — что деньги американцев стоит тратить более рационально.

Люди довольно тепло встречают президента Трампа, хотя накануне многие говорили, что не хотят ничего слышать в этот день, поскольку традиционно десятилетиями 4 июля День рождения Америки обходился без политики. Но Трамп как всегда все сделал по-своему.

Бравурные военные марши, выставленная на показ бронетехника, прославление военных — новый стиль Дня независимости США от президента Трампа. Из-за чего этот праздник стал походить совсем на другой — День ветерана, но многие поддержали идею.

В небе над Вашингтоном впервые пролетел борт номер 1, боевые вертолеты, а также бомбардировщик B-2 в сопровождении истребителей F-22 — они сняты с производства 8 лет назад, но Трамп назвал их новейшими.

"ВВС США, которые вы сейчас увидите, представлены замечательными совершенно новыми F-22 Raptor с военно-воздушной базы "Лэнгли", — заявил президент США.

Стоя за бронированным стеклом, по которому стекали капли дождя, Трамп заявил, что американцы исключительная нация, и что Америке принадлежат небеса, потому что за 65 лет ни один солдат США не погиб из-за нападения с воздуха. Над головами пролетели самолеты пилотажной группы "Голубые ангелы", но мысли президента были обращены еще выше: "Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе".

Незадолго до этого американский флаг сожгли перед Белым домом — были арестованы трое активистов Революционной коммунистической партии, которые скандировали "Мир без Америки". "Америка без Трампа" — это уже лозунг другой группы протестующих, расположившихся на национальной аллее с ярким говорящим символом.

Буквально в нескольких сотнях метров от выступающего Трампа — Трамп надувной. Известная уже во всем мире фигура, высмеивающая 45-го президента США. Таким образом критики Трампа высказали свою позицию: они считают что Трамп пытается украсть у Америки ее День рождения: "Он захватил наш День независимости. Сделал его милитаристским, прославляющим войну. Нам кажется, это совершенно неправильное послание в этот день".

Дональд Трамп два года мечтал о своем военном параде — с тех пор как побывал в гостях у Эммануэля Макрона в Париже в День взятия Бастилии. Сильно развернуться и провести полноценный проезд техники в Вашингтоне ему не дали — слишком дорого. Отыгрался президент США на том, что устроил самый мощный и продолжительный салют — почти час. Получилось яркое шоу, как Трамп и обещал. Выполненные обещания — ключевой мотив его начавшейся предвыборной кампании.

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