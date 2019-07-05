Полицейский час уговаривал пьяную многодетную мать выйти из машины и был сбит. Видео

Полиция Тульской области опубликовала оперативное видео, демонстрирующее долгие переговоры с пьяной женщиной за рулем, а затем ее задержание. Инспекторы учли, что в машине сидел полуторагодовалый ребенок, и продемонстрировали завидное самообладание и деликатность.

Инцидент произошел 2 июля в Дубенском районе, когда сотрудники ДПС принудительно остановили легковушку, совершающую опасные непредсказуемые маневры. За рулем автомобиля сидела женщина, рядом с ней находился полуторагодовалый ребенок без детского удерживающего устройства.

Переговоры с запершейся в машине под палящим солнцем женщиной продолжались целый час, и когда полицейские приняли решение о силовом задержании, водитель нажала на газ и сбила одного из инспекторов.

Автомобиль проехал сотню метров, свернул на бездорожье и застрял, после чего полицейские разбили заднее стекло, открыли двери машины и задержали нарушительницу. Выяснилось, что за рулем находилась пьяная местная 31-летняя жительница, имеющая множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и уже лишенная автомобильных прав. Кроме того, женщина, по информации полицейских, ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении четверых своих детей.

В результате инцидента сбитому полицейскому понадобилась медицинская помощь, и он был госпитализирован. Полуторагодовалый сын нарушительницы был незамедлительно передан в органы опеки, а в отношении задержанной, помимо нескольких административных материалов было возбуждено уголовные дела по статьям "Применения насилия в отношении представителя власти" и "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".