Минздрав Ингушетии: состояние избитой девочки стабильно тяжелое

Состояние 7-летней девочки, избитой в Ингушетии, стабильно тяжелое. Ее готовят к транспортировке в Москву, сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Зарема Льянова.

Между тем, правоохранительные органы региона задержали и допрашивают родную тетку девочки. Именно ее подозревают в жестоком избиении, уточняет агентство РИА Новости.

Напомним, 5 июля в одну из республиканских больниц поступила девочка с тяжелыми травмами: открытый перелом кисти, множественные побои и ссадины. Врачи немедленно прооперировали ребенка, им удалось сохранить девочке руку.

Дальнейшее лечение будет проводится, скорее всего, в столице. Детский врач Леонид Рошаль, подтвердил, что пострадавшую должны перевезти в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас идет решение технических вопросов.

Сообщается, что опекуны девочки, тетка и ее муж, которые работает в полиции, имеют двоих своих детей. Их сейчас отправили в реабилитационный центр.