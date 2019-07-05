Единороссам посоветовали "заткнуть фонтан"

Представителям "Единой России" посоветовали оценивать свое эмоциональное и интеллектуальное состояние, прежде чем делать заявления. Член Высшего совета партии Дмитрий Орлов напомнил коллегам "замечательную формулу" Козьмы Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его".

Он пояснил, что с заявлениями стоит подождать, если позиция недостаточно продумана или же представитель партии находится не в лучшем эмоциональном или интеллектуальном состоянии, передает "Интерфакс". От заявлений стоит воздерживаться и в том случае, если "накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным".

Предлагая избирателям решения партии, ее представитель должен быть "адекватным, сдержанным и корректным", подчеркнул Орлов. Общаясь с избирателями "не надо их учить": люди ждут не совета, а "ответа за то, что происходит". И ряд негативных случаев при общении партийной элиты с избирателями должны послужить уроком, добавил он.