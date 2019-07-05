Психотропы и подделки: родственники рассказали о похищении Цемаха украинскими спецслужбами

В квартире Владимира Цемаха обнаружили следы борьбы: все покупки, которые он принес домой с рынка, были раскиданы, ключи от машины, телефон и портмоне также лежали на полу, рассказала жена похищенного мужчины Ирина Цемах. Кроме того, она нашла окровавленное полотенце и следы крови на пороге, пишет агентство РИА Новости. При этом водительские права, военные билеты как Владимира, так и Ирины пропали.

Женщина уточнила, что мужчину похитили еще 27 июня. Позднее ей позвонил адвокат мужа. Он рассказал, что Владимира Цемаха накачали психотропными веществами, посадили в инвалидное кресло и по поддельным документам вывезли на Украину. Также юрист прислал фотографии: на них видно, что у Владимира травма головы, а на левой руке следы от уколов.

Ирина Цемах говорит, что СБУ пытается связать ее мужа с уничтожением малайзийского авиалайнера MH17 в июле 2014 года. Владимир действительно командовал противовоздушной обороной города Снежное. Однако вступил он в эту должность только в октябре 2014 года, добавляет жена.

На данный момент Шевченковский районный суд Киева арестовал Владимира Цемаха на два месяца. Его обвиняют в организации террористической группы. По этой статье мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.