Жестокое избиение девочки: у родных детей опекунши следов побоев не нашли

В детскую республиканскую больницу Назрани доставлены родные дети из опекунской семьи избитой девочки. Побоев и травм у мальчиков не нашли, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Пострадавшая девочка постепенно приходит в себя. Глава республиканского Минздрава Зарема Льянова сообщила, что ребенок в стабильно тяжелом состоянии, в сознании, разговаривает.

Семилетнюю девочку доставили в больницу 4 июля. На ее теле было множество телесных повреждений – врачи обнаружили ссадины, синяки и открытый перелом кисти. Ребенку провели сложную операцию. Решается вопрос о транспортировке в Москву в институт Рошаля для восстановительной терапии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, девочку травмировала близкая родственница – тетка по отцовской линии, с ней уже работают следователи.