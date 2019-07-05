Карасин стал кандидатом в сенаторы

Сенатором Совета Федерации от острова Сахалин могут стать замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, врач ультразвуковой диагностики Елена Морозова и депутат областной думы Виталий Гомилевский. Соответствующее решение вынес исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, пишет агентство РИА Новости.

Согласно закону, и.о. главы Сахалинской области может только предложить трех кандидатов. А окончательное решение, кто станет сенатором, примет уже действующий губернатор.

Назначение нового представителя от Сахалина в Совете Федерации потребовалось после того, как сенатор Дмитрий Мезенцев стал послом России в Белоруссии.