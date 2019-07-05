Имущество Ющенко хотят арестовать

Генпрокуратура Украины просит суд наложить арест на имущество экс-президента страны Виктора Ющенко, передает ТАСС.

Речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко, при этом перечень имущества не приводится. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

6 июня в генпрокуратуре Украины возбудили уголовное дело в отношении Ющенко. Ему инкриминируется растрата госимущества на 540 миллионов гривен (20 миллионов долларов).

В обвинении говорится, что Ющенко присвоил себе государственное имущество — комплекс зданий и сооружений урочища "Межигорье" и дом в селе Новые Петровцы, земельные участки, на которых он расположен", общей стоимостью 540 миллионов гривен. Уголовное производство начато еще в 2015 году.

Обвинения в причастности к незаконной приватизации "Межигорья" Ющенко отверг, по его словам, в обвинениях нет "ни оснований, ни доказательств".