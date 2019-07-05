"Территория смыслов": лучшие из лучших получат гранты на реализацию своих проектов

В подмосковном Солнечногорске открылся V Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов". В масштабном форуме примут участие около тысячи активных парней и девушек в возрасте от 18 до 30 лет. В течение недели их ждет насыщенная образовательная программа. Перед молодежью выступят федеральные министры и чиновники, политики, преподаватели престижных российских вузов, а также, руководители крупнейших отечественных компаний. Они будут читать лекции и проводить мастер-классы.

Как передает ГТРК "Калуга", за гранты на реализацию своих проектов поборются шестеро калужан. Они будут представлять регион на первой смене, которая называется "Россия – страна возможностей". Гранты предполагаются, как персональные — до 1 миллиона рублей, так и командные т е на проекты, созданные прямо в ходе работы форума - до 3 миллионов.