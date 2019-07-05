Действовали геройски: президент наградил погибших подводников

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении подводников, погибших на глубоководном аппарате, передает "Интерфакс". Награды присвоены за мужество, героизм, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга.

Звания Героев России присуждены посмертно капитану 1 ранга Андрею Воскресенскому, капитану 1 ранга Денису Опарину, капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву, капитану 1 ранга Константину Сомову.

Орденом Мужества награждены посмертно капитан 1 ранга Владимир Абанкин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитан 1 ранга Сергей Данильченко, капитан 1 ранга Денис Долонский, капитан-лейтенант Михаил Дубков, капитан 1 ранга Константин Иванов, капитан 3 ранга Виктор Кузьмин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев, капитан 1 ранга Николай Филин.



Трагедия произошла 1 июля в территориальных водах России. В аккумуляторном отсеке глубоководного исследовательского аппарата произошел пожар. 14 моряков смогли потушить огонь ценой своих жизней.

Подводники выпустили из отсека гражданского – сотрудника оборонного предприятия – и задраили люк, чтобы огонь не распространился.