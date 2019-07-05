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5 июля 201912:31

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Полицейские опубликовали оперативное видео задержания на съемной квартире Луизы Хайруллиной, укравшей из банковского отделения внушительную сумму денег. Деньги пока не найдены, подозреваемую допрашивают следователи.

По неофициальной информации, полицейские смогли вычислить местонахождение беглянки в результате опрометчивого звонка: ее дочка скучала по своему деду и набрала его номер.

 

Под уголовное преследование может попасть и ее супруг как соучастник. Двух несовершеннолетних детей передадут родственникам обвиняемой.

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками. Вчера, 4 июля, преступница была найдена и задержана в Казани.

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