Песков ответил на вопрос об убийстве в целях самообороны

Прежде чем сформулировать единую позицию по проблеме самообороны, необходимо рассмотреть каждый конкретный случай в отдельности. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о законодательном оформлении принципов необходимой обороны, пишет агентство "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас этот вопрос находится в стадии общественной дискуссии. Однако о каких-либо законодательных инициативах или общей позиции по самообороне пока ничего не известно.

Напомним, что сейчас идет громкий судебный процесс над сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца. Девушки вину признали, однако настаивают, что пошли на это ради защиты собственных жизней и здоровья.