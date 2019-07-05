Гигантская буква "Ж" Сечина: комментарий Кремля

В Кремле ничего не могут сказать по поводу строительства особняка главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Ранее в СМИ со ссылкой на проект Baza появилась информация, что Сечин строит в Подмосковье особняк в форме буквы "Ж". Стоимость недвижимости оценили в сумму около 20 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать эту информацию заявил, что не знает, что такое проект Baza, и что в Кремле не ознакомились с этим материалом, передает РИА Новости.