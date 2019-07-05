На Московском урбанистическом форуме обсуждают облик современного мегаполиса
Программа "Мой район", растущая подземка и цифровая медицина: на Урбанистическом форуме Москва представит свои самые амбициозные проекты. Второй день крупнейшего международного конгресса посвящен динамике развития современных мегаполисов. Как расставлены приоритеты?
Четыреста пять метров — самое высокое жилое здание в Европе. Пока — в виде макета на одном из стендов, в будущем — новый небоскреб в "Москва-Сити". Его будут возводить вплотную к другим башням. Но, в отличие от своих соседей, он единственный, где жилье получит не статус апартаментов, а именно квартир.
"Чтобы, самое главное, он был построен вовремя и удовлетворял всем тем высоким стандартам, которые мы от него ждем. Не зря мы его назвали One Tower. То есть, это должен быть объект номер один в Москве, в "Сити", — говорит заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Тема дня Урбанистического форума — "Город в движении. Решения для динамичных мегаполисов". Поэтому бьют не только рекорды высоты, но и скорости. Так быстро метро в Москве не строили еще никогда. Только в прошлом году — 17 новых станций. В этом году подземка вплотную подберется к границам области. Тоннелепроходческий щит в миниатюре наглядно показывает, как прокладывают подземные транспортные артерии.
- Мы попытались обычному зрителю, обычному прохожему рассказать, как работает ТПМК, что это такое — тоннелепроходческий механизированный комплекс.
Умный динамичный город сегодня — не только здания и дороги, но и качество жизни, и здоровье людей. Это — отдельная тема нынешнего форума. Систему здравоохранения продолжают модернизировать. К осени заработает единая информационная база о прививках. В ближайшее время станут доступны и электронные медицинские карты. Главное — чтобы и новые, и старые услуги были доступны всем.
"В первую очередь это направлено на обеспечение доступности и равнодоступности медицинской помощи, в каком бы районе города ни проживал москвич. Даже в таком однородном городе, как Москва, есть вопросы доступности медицинской помощи", — говорит заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Решить эти вопросы, в том числе, должна и программа "Мой район". Поликлиники, социальные центры, школы, детские сады, парки и скверы — все должно быть в шаговой доступности и создавать комфортную среду для каждого, где за качественной услугой или разнообразным досугом больше не нужно ехать в центр.
О том, как реализуется программа "Мой район", сегодня будут говорить на главном заседании форума. Градоначальники Рима, Анкары, Куала-Лумпура и, конечно же, мэр Москвы Сергей Собянин поделятся опытом создания динамично развивающихся мегаполисов.
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