На архивных кадрах британского телеканала обнаружили "невидимку" Бэнкси

В архивах одного из британских телеканалов обнаружили кадры с, предположительно, художником Бэнкси.

Видео было записано в 2013 году на выставке в Лондоне, которая и принесла ему известность.

На ролике запечатлен мужчина, частично закрывающий лицо тканью и бейсболкой, а на других кадрах с помощью трафарета он рисует граффити на стене.

Об этом написал в "Твиттере" корреспондент телеканала ITV London Роберт Мерфи, который искал информацию о загадочном художнике и наткнулся на эту архивную запись.

A rare, lost interview with #Banksy from 2003. Filmed creating an official Banksy exhibit, interviewed by @itvlondon Forgotten — now found again. @itvwestcountry https://t.co/vacDDfI63w