Выходные: День семьи, любви и верности, фестиваль искусств и ночная гонка с препятствиями
Обрести "Вдохновение" или проверить себя на прочность: москвичей ждут насыщенные выходные. Можно стать участником экстремальных гонок и отметить с родными праздник семьи, любви и верности. Развлечения найдутся на все вкусы.
К нам снова пришло "Вдохновение" — международный фестиваль искусств на ВДНХ. Сегодня вечером — открытие. В 19:00 в Доме культуры — моноспектакль. А в половине десятого вечера в 75-м павильоне — спектакль-инсталляция, премьерный дуэт театров из Бельгии и Нидерландов.
Экспериментальные постановки и масштабные уличные шоу будут показывать в парке каждый день в течение всего июля. В павильонах, на сцене Зеленого театра и прямо на улице — с программой можно познакомиться на сайте ВДНХ.
А в "Коломенском" завтра "Сабантуй" — татаро-башкирский праздник. Там будет то, что вы наверняка никогда до этого не пробовали. Например, гостям предложат принять участие в тюркской борьбе на поясах, переплыть Москву-реку на байдарках и приготовить полтонны бешбармака.
В столичных парках в эти выходные также отмечают День семьи, любви и верности. Самое интересное — в музее-заповеднике "Царицыно": занятия по флористике, мыловарению, выступления уличных музыкантов и большой праздничный концерт с участием симфонического оркестра имени Чайковского и звезд российской эстрады.
Всей семьей приходите в "Зарядье" — там сейчас проходит Урбанистический форум. Лекции, встречи, кинопоказы — с утра до вечера. Помимо этого — десятки развлечений: мастер-классы по самообороне, выступления гимнасток, чайные церемонии в темноте и йога на парящем мосту. Обязательно попробуйте, если не боитесь высоты. Завтра и послезавтра — сеансы в семь и восемь утра.
И еще — для любителей экстрима: ночная гонка с препятствиями в Измайловском парке завтра в 10 часов вечера. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в полтора километра, по пути выбираясь из сетки и перепрыгивая через канат — сюрпризов будет много. И все это — в полной темноте. Если все-таки решитесь, заранее зарегистрируйтесь.
Только одевайтесь теплее: выходные будут ветреными и дождливыми, а столбик термометра не поднимется выше 18 градусов.
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