Песков: обвинения Попова в подкупе должны на чем-то основываться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль обратил внимание на обвинения почетного члена МОК Александра Попова в коррупции со стороны бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала.
Россиянин был упомянут в числе девяти членов Международного олимпийского комитета, которые якобы получили вознаграждение общей суммой в два миллиона долларов за свои голоса в пользу избрания бразильского города столицей Олимпийских игр-2016.
"Безусловно, мы обратили внимание. Это достаточно серьезное обвинение. В любом случае, скажем так, подобные заявления должны на чем-то основываться, — цитирует Пескова РИА Новости. - Они не могут быть голословными и бездоказательными. Поэтому давайте сейчас не будем вмешиваться в дела МОК, и дождемся каких-то результатов расследования".
Сейчас МОК внимательно изучает сказанные Кабралом слова о коррупции при выборе Рио и уже инициировал расследование в связи с возникшими обвинениями в адрес Попова, украинца Сергея Бубки и остальных членов международной организации. "Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения Сержио Кабрала, уже отбывающего тюремный срок за коррупцию. Он уже связался с упомянутыми в показаниях членами МОК".
Сам Попов отверг обвинения со стороны бразильца и заявил, что при голосовании он отдал свой голос не в пользу Рио-де-Жанейро. Теперь в ответ на обвинения он планирует подать иск о защите прав и достоинства. "Считаю необходимым начать сотрудничество по этому вопросу с комитетом по этике МОК и готов предоставить любую информацию. Сейчас я начинаю подготовку ответного иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в штаб-квартире МОК".
Кабрал сейчас находится в заключении после коррупционного скандала в нефтегазовой компании Petrobras, в результате которого он получил 100 лет заключения.
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