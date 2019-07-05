Неформальные объятия: Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным

Накануне, 3 июля, президент России находился с однодневным официальным визитом в Италии. Владимир Путин, как сообщалось ранее, встретился с Папой Римским Франциском и провел переговоры с руководством страны.

В плотном графике у главы российского государства нашлось время и частной встречи с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, с которым Путина связывают давние дружеские отношения.

Он ждал кортеж российского президента в римском аэропорту Фьюмичино "Леонардо да Винчи".

В своем "Фейсбуке" Берлускони разместил текст и видео встречи с Путиным. На кадрах видно, как они при встрече крепко обнялись.

Эта встреча подтвердила наши отношения взаимного уважения, дружбы и личной привязанности", — подписал это видео Сильвио Берлускони.

По его словам, "крайне важно поддерживать хорошие отношения между Россией и Италией и Россией и Европой".

Берлускони также сообщил, что его партия "Вперед, Италия!" продолжит добиваться "преодоления несправедливого и бесполезного механизма антироссийских санкций", передает ТАСС.

"И этот подход находит растущую поддержку в нашей стране и Европе", – добавил бывший итальянский премьер.

В опубликованном накануне визита российского президента в Италию интервью в газете Corriere della Sera Путин назвал Берлускони "политиком мирового уровня".

Глава российского государства рассказал, что с Берлускони их "связывает многолетняя дружба".

"Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене", — говорит Путин о Берлускони и отмечает, что "его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения".

Президент России признался, что им ее удается часто видеться, но когда они встречаются, что ни Берлускони, ни Путин никогда не позволяют себе говорить о внутренней политике.