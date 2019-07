Досрочный салют: в Южной Каролине сгорело несколько контейнеров с пиротехникой. Видео

В небольшой городок Форт Милл для празднования Дня независимости завезли несколько контейнеров, доверху наполненных пиротехникой. На рассвете они вспыхнули, и жителям города пришлось досрочно любоваться салютом.

Первые взрывы петард прозвучали 4 июля в 5:45. Спустя несколько минут весь городок был оглушен сотнями взрывов и вспышек.

Firefighters are battling a fire at Davy Jones Fireworks store on the section of Carowinds Blvd. near the store is closed. You can turn North towards Carowinds Park off Ext 90 but not south. #YCSONEWS #YOCONEWS pic.twitter.com/knAxLxMM63