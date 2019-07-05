Эксперты уточнили, что произошло с дамбой в Иркутской области

Специальная комиссия в четверг, 4 июля, обследовала защитную дамбу на реке Ия в Тулуне после наводнения, которое было вызвано сильным дождевым паводком.

Во время наводнения прорывов дамбы не было. Отмечается, что сооружение однозначно выдержало, устояло. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Наталья Нураева. По ее словам, если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы более значительными.

Отмечено, что вода шла с колоссальным напором и скоростью. Затопление Тулуна, по словам Нураевой, связано не с тем, что при капитальном ремонте дамбы были допущены нарушения.

Дамба на реке Ия в Тулуне была построена после сильных подтоплений города в 1983 и 1984 годах. Она была спроектирована из расчетов на максимальные значения паводков, которые когда-либо были зафиксированы на этой территории. Но при дождевых паводках, которые произошли летом 2019 года, показатель превысил все расчетные параметры дамбы, потому произошел перелив воды через защитные сооружения. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Наталья Нураева отметила, что после окончательного обследования защитной дамбы, а также изучения документации было принято решение о ремонте или реконструкции гидротехнического сооружения.

Ранее сообщалось, что река Ия вследствие проливных дождей затопила город Тулун. В настоящее время там ведутся восстановительные работы.

Вице-премьер Виталий Мутко во время рабочей поездки в регион заявил, что жилые застройки в Иркутской области необходимо восстанавливать в тех местах, которые в перспективе не должны быть под угрозой подтопления, сообщает ТАСС.

Также зампред правительства России воздержался от оценок работы региональных и местных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. По словам Мутко, видно, что "люди стараются", там работают губернатор и председатель правительства Иркутской области. Вице-премьер заявил, что если кому-то не хватает опыта, то они готовы помочь административным ресурсом.

По мнению Мутко, сейчас не время вдаваться в оценки. Вице-премьер сообщил, что на месте ЧС нужна координация. "Власти, региональные и местные, должны составлять планы, что и как мы будем восстанавливать". По словам Мутко, необходимо, чтобы местные власти максимально использовали силы МЧС и Минобороны.

С 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области. По последним данным, погиб 21 человек. Продолжается поиск пропавших без вести.

Иркутский губернатор Сергей Левченко сообщил, что материальный ущерб от паводка составил 29 миллиардов рублей.