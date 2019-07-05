"Зенит" подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

Петербургский "Зенит" объявил о продлении контрактов сразу с двумя футболистами своей команды – вратарем Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым. Как сообщает официальный сайт клуба, новые договоры будут действовать окончания сезона 2019/20.

Жирков выступает за сине-бело-голубых с 30 января 2016 года. За три с половиной года он принял участие в 79 матчах клуба во всех соревнованиях, став автором двух голов и девяти результативных передач. Он по одному разу выиграл с "Зенитом" чемпионат, кубок и Суперкубок России.

Кержаков же выступает за "Зенит" с самых ранних пор, являясь воспитанником клуба с берегов Невы. За годы выступлений он провел 20 матчей, дважды побеждал в РПЛ, а также становился обладателем кубка и дважды – Суперкубка страны.