Начальник ГИБДД Новгородской области задержан по подозрению во взяточестве

Следственный комитет опубликовал видео задержания высокопоставленного сотрудника ДПС. Начальник УГИБДД по Новгородской области Владимир Лонский подозревается в коррупции.

Начальник УГИБДД по Новгородской области Лонский Владимир подозревается в коррупции: по версии следствия, он получил от предпринимателя взятку в размере 300 тысяч рублей, а также бутылку дорогого коньяка за организацию сопровождения транспорта, принадлежавшего бизнесмену.

В настоящее время правоохранители в рамках возбужденного уголовного дела проводят следственные мероприятия для установления всех деталей совершенного преступления.