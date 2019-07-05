Челентано из труновской группировки получил 24 года

В пятницу Новосибирским областным судом признан виновным в убийствах и других преступлениях Анатолий Радченко (Челентано), входивший в организованное преступное сообщество Александра Трунова, передает "Интерфакс".

Он приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1 миллион рублей. Радченко обвиняется по девяти статьям УК РФ.

По данным суда, Радченко вошел в состав ОПС Трунова в 1992 году, став бригадиром киллеров. Его банда занималась убийством и нападением на неугодных преступному сообществу лиц, противодействием правоохранительным органам и другим преступным группировкам.

Свою вину Радченко не признал, хотя и не отрицал знакомство с людьми, которых следствие считает участниками ОПС. Радченко назвал приговор "бредом", заявив, что намерен его обжаловать.

По словам адвоката Радченко, доказательствам невиновности фигуранта, представленным защитой, суд фактически оценки не дал.

Радченко удалось скрыться в 2009 году, когда были задержаны другие участники ОПС Трунова. Его разыскивала полиция и Интерпол, а в феврале 2014 года был задержан спецслужбами Австрийской Республики с поддельным паспортом на имя гражданина Чехии. Из Австрии в РФ он был экстрадирован в Россию в августе 2015 года.